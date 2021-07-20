Никол Пашинян отказался от депутатского мандата

В Армении 18 кандидатов в депутаты парламента отказались от своих мандатов, среди них и лидер партии "Гражданский договор", и.о. премьер-министра Никол Пашинян, сообщил во вторник секретарь ЦИК республики Армен Смбатян.

От депутатских мандатов отказались 16 кандидатов от партии "Гражданский договор", в том числе спикер парламента Арарат Мирзоян, советник премьер-министра Араик Арутюнян, и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, и. о. министра территориального управления Сурен Папикян, и. о. министра экологии Романос Петросян, а также два кандидата от блока "Армения", в том числе один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберт Кочарян, уточнил Смбатян на своей странице в Facebook.

Напомним, в результате внеочередных парламентских выборов в Армении, победу одержала партия "Гражданский договор" - 53,92%, блок Кочаряна "Армения" с 21,04% стал вторым.