В Ставропольском крае с сентября заработают четыре профессиональные мастерские

В Ставропольском крае в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" откроют четыре профессиональные мастерские - "Ветеринария", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Агрономия", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин".

Их открытие состоится уже 1 сентября 2021 года.

Мастерские будут располагаться на базе Александровского лесохозяйственного колледжа. Уже с начала нового учебного года в них могут пройти обучение более 200 студентов. Помещения также будут использоваться в качестве площадок для получения дополнительного образования, курсов повышения квалификации по заявкам работодателей, профессиональной переподготовки, передает "Ставропольская правда".

На создание четырех мастерских в 2021 году в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" было выделено более 18 млн рублей из краевого бюджета и более 39 млн рублей из федерального. К концу 2024 года в крае планируется открытие не менее 50 мастерских.