Казахстанский "Атырау" укрепит состав хавбеком из Англии

Казахстанский футбольный клуб "Атырау" в ближайшее время подпишет контракт с ганским полузащитником английского "Уотфорда" Куаси Сибо.

"Атырау" возьмет хавбека в аренду до конца нынешнего сезона, передает Sports.ru.

Последним клубом 23-летнего африканца была испанская "Ибица", однако права на него до лета 2022 года принадлежат "Уотфорду".

Ранее Сибо защищал цвета армянского "Бананца" и албанского "Скендербеу".