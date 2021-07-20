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Казахстанский "Атырау" укрепит состав хавбеком из Англии

Казахстанский &quot;Атырау&quot; укрепит состав хавбеком из Англии

Казахстанский футбольный клуб "Атырау" в ближайшее время подпишет контракт с ганским полузащитником английского "Уотфорда" Куаси Сибо.

"Атырау" возьмет хавбека в аренду до конца нынешнего сезона, передает Sports.ru.

Последним клубом 23-летнего африканца была испанская "Ибица", однако права на него до лета 2022 года принадлежат "Уотфорду".

Ранее Сибо защищал цвета армянского "Бананца" и албанского "Скендербеу".

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Вестник Кавказа

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