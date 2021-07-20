Между странами ЕС могут вернуться ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения на передвижение граждан через границы стран Центральной Европы могут появиться на фоне усложняющейся эпидемиологической ситуации из-за новых штаммов коронавируса, считает глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

"Из-за новых штаммов [коронавируса] мы должны постоянно быть бдительными и нашу стратегию [борьбы с коронавирусной инфекцией] приспосабливать ситуации. Нельзя исключить введение некоторыми соседними государствами новых временных ограничений перемещения [граждан] через границы",- отметил он в ходе встречи министров иностранных дел Чехии, Словакии, Словении, Венгрии и Австрии во вторник, пишет ТАСС.

На встрече стороны решили координировать между собой введение ограничительных мер по пересечению границ и заранее информировать о них граждан.

Главы МИД Чехии, Словакии, Словении, Венгрии и Австрии согласились, что единственным и самым эффективным оружием в борьбе с пандемией коронавируса является вакцинация.