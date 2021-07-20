В российские регионы началась поставка большой партии "ЭпиВакКороны"

Более 700 тыс доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" отправлены в регионы России во вторник.

"20 июля начались отправки новой партии вакцины "ЭпиВакКорона" в субъекты Российской Федерации. Объем очередной партии составляет 720 тыс доз", - сообщается в официальном Telegram-канале вакцины.

В Москву уже поступила партия препарата в объеме 40,4 тыс доз, вскоре вакцину распределят по пунктам вакцинации.