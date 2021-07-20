В Минсельхозе уточнили прогноз по урожаю зерна в 2021 году

Минсельхоз РФ пока сохраняет прогноз по урожаю зерна в текущем году.

"В настоящее время Минсельхоз сохраняет прогноз 127,4 миллиона тонн, это наш базовый прогноз. Несмотря на определенные моменты, связанные с определенными климатическими условиями, мы считаем, что ряд регионов страны соберет больше, чем мы ожидали. Ряд регионов соберет меньше. Но, тем не менее, прогноз мы сохраняем", - сообщила во вторник замглавы Минсельхоза Оксана Лут, пишет РИА Новости.

Также остается неизменным прогноз по пшенице - 81 млн, добавила Лут.

На 19 июля в России собрано 30 млн тонн зерна в бункерном весе. "Наверное, ближе к середине уборки мы будем понимать, как будет корректироваться прогноз. Но пока у нас все стабильно", - отметила замглавы Минсельхоза.