Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за умение находить компромиссные решения

В Москве стартовали переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Вступительные заявления глав государств были показаны на телеканале "Россия 24".

В начале встречи российский президент поздравил азербайджанского коллегу с праздником Курбан-байрам, Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.

Затем Владимир Путин отметил, что в следующем году будет еще один большой праздник - тридцатилетие установление дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, поблагодарил Ильхама Алиева за то, что он согласился приехать в Москву.

Российский лидер выразил удовлетворение в связи с тем, что экономические отношения между РФ и АР восстанавливаются после пандемии коронавируса. "В прошлом году было определенное падение, сейчас - уверенный рост, восстановление", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что Россия находится на одном из лидирующих мест в области экономики, ведет активную работу межправкомиссия, сотрудничество ведется по многим направлениям, а в ближайшее время российская сторона направит в Азербайджан "представительную делегацию" - "смешанную группу", которая будет работать в разных направлениях - промышленность, транспорт, инфраструктура.

Президент РФ отметил и развитие сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса, напомнил, что Россия направила в Азербайджан более 100 тыс доз вакцины "Спутник V", идет работа над разворачиванием совместного производства препарата в Азербайджане.

"Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете [этому], разумеется, очень большое внимание. Хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим - а мы все хотим - урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что вас хочу поблагодарить", - подчеркнул Владимир Путин.

Ильхам Алиев поблагодарил его за приглашение, отметив, что визит станет "хорошей возможностью" для того, чтобы еще раз обсудить важные вопросы российско-азербайджанского взаимодействия.

Президент Азербайджана также поздравил всех мусульман России с праздником Курбан-байрам - "праздником солидарности, праздником единения".

Говоря о двусторонней повестке, он выразил согласие с российским лидером в том, что РФ и АР "движутся очень уверенно", уточнил, что товарооборот между странами за первые 6 месяцев 2021 года вырос, что очень важно, так как падение его в прошлом году превысило 10%.

По словам главы государства, Россия и Азербайджан развивают и транспортно-транзитное сотрудничество: так, по транспортному коридору "Север-Юг" было транспортировано грузов на 20% больше, чем в 2020 году, что говорит о его качественной работе.

Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с коронавирусом, отметив, что из России уже получено более 200 тыс доз показавшей свою эффективность вакцины "Спутник V", ожидаются новые поставки. Он отметил, что претендентов на российский препарат очень много. "Но как друзья, как партнеры, - я еще раз хочу выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины", - обратился глава государства.

Он также сообщил президенту РФ о первом выпуске Бакинского Филиала МГМУ имени И.М. Сеченова, назвав это событие знаменательным. Ильхам Алиев отметил, что в нем и в Бакинском Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова обучается более тысячи студентов, более 15 тыс азербайджанских студентов проходят обучение в России, и еще 16 тыс азербайджанских студентов обучаются в Азербайджане на отделении русского языка. "Так что вот, такая большая когорта азербайджанской молодежи, которая уже связана с Россией языком и общением, образованием. Думаю, что это очень важно в деле передачи нашего опыта подрастающему поколению", - пояснил азербайджанский лидер.

Касаясь постконфликтной ситуации в регионе, президент Азербайджана выразил российскому лидеру благодарность за "постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов".

"Мы с вами находимся в постоянном контакте. За прошедшие 8 месяцев после окончания военных действий, думаю, что наше личное общение, и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается", - заявил Ильхам Алиев.

Напомним, как сообщили в Кремле, главы государств обсудят ключевые вопросы дальнейшего упрочения двусторонних отношений стратегического партнерства, сделав акцент на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Президенты также обменяются мнениями по актуальным проблемам региона, уделив основное внимание практическим аспектам реализации трехсторонних Заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года, включая "решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей".