В Узбекистан поступил еще миллион доз вакцины ZF-UZ-VAC2001

Во вторник в Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001.

В Мининноваций сообщили, что доставлен 1 млн доз препарата. В республике это основная используемая от коронавируса вакцина, ее эффективность превышает 95%, антитела сохраняются на 1-2 года.

Всего в Узбекистане одну дозу вакцины получили 3,6 млн человек, две - 1,5 млн человек, три дозы, т.е. завершили вакцинацию – 581 тыс человек.