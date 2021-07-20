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В Узбекистан поступил еще миллион доз вакцины ZF-UZ-VAC2001

В Узбекистан поступил еще миллион доз вакцины ZF-UZ-VAC2001

Во вторник в Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001.

В Мининноваций сообщили, что доставлен 1 млн доз препарата. В республике это основная используемая от коронавируса вакцина, ее эффективность превышает 95%, антитела сохраняются на 1-2 года.

Всего в Узбекистане  одну дозу вакцины получили 3,6 млн человек, две - 1,5 млн человек, три дозы, т.е. завершили вакцинацию – 581 тыс человек.

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Вестник Кавказа

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