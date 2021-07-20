Блок Кочаряна решил не отказываться от мандатов

Националистический блок "Армения" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна принял решение не отказываться от мест в парламенте. Такое сообщение распространила его пресс-служба.

В нем говорится, что, принимая решение продолжить борьбу в Нацсобрании, политическое движение ориентировалось на тех, кто отдал за него голоса на внеочередных выборах, передает Sputnik Армения.

Накануне сам Кочарян заявил, что отказывается от депутатского мандата.

Напомним, по итогам выборов, прошедших 20 июня, националистический блок "Армения" занял второе место после партии и.о. премьера Никола Пашиняна и получит 29 мандатов.