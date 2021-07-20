Парламент Грузии обсудит бюджет 22 июля

Пленарное заседание по госбюджету этого года состоится в парламенте Грузии в четверг.

"Главным вопросом, рассматриваемым на заседании, будет бюджет, который мы должны рассмотреть и принять до конца сессии 23 июля", - сообщил председатель парламента Каха Кучава, пишет Sputnik Грузия.

Правительство Грузии внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета на 2021 года в связи с экономическим ростом - доходы будут увеличены на 1 175 млн лари, налоги - на 1 114 млн лари. Кроме того, бюджетные ассигнования возрастут до 19,5 млрд лари.

Также в рамках изменения бюджета парламент рассмотрит увеличение финансирования таких ведомств, как ЦИК, Минздрав, Минэкономики, Минсельхоз и других.