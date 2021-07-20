В Минске не исключили разрыва дипотношений с Литвой

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что агрессивные действия Литвы могут привести даже к разрыву дипломатических отношений, хотя в Минске не хотели бы прибегать к таким мерам.

Об этом белорусский премьер сообщил, комментируя слова президента республики Александра Лукашенко о том, что Минску нужно серьезно пересмотреть работу посольств в странах ЕС и сократить там численность сотрудников.

"Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений. Но мы не сторонники таких жестких мер", - сообщил Головченко, которого цитирует Белта.