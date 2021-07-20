И.о. замглавы Минэкономики Армении приедет в Москву
И.о. замглавы Минэкономики Армении Нарек Терьян отправится в Москву завтра, такое решение подписал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.
Документ опубликован на сайте правительства РА.
В нем говорится, что Терьян 21-23 июля будет командирован в Москву для обсуждения вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Напомним, сегодня в Москве президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Вестник Кавказа
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