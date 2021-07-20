Какие последствия коронавируса проявляются у детей

Даже бессимптомное течение коронавируса у детей может иметь тяжелые последствия, предупредили врачи Научно–исследовательского клинического института детства минздрава Московской области, пишет РИА Новости.

"Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на 2-4 неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром, который возникает в отсроченном периоде где-то через месяц или полтора после перенесенной коронавирусной инфекции", - сообщила главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья, заведующая детским кардиологическим отделением ГБУЗ МО "НИКИ детства МЗМО" Альфия Дроздова.

Она добавила, что воспалительный синдром проявляется высокой температурой, болями в животе, полисерозитами и лимфоаденопатией.

У переболевших коронавирусом детей, даже после бессимптомной болезни, через 3-6 месяцев могут включиться дополнительные аутоиммунные заболевания. "Если у ребенка был просто ревматоидный артрит, возникает либо аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит – таких случаев мы видим много", - рассказала главный внештатный детский специалист ревматолог, руководитель детского ревматологического отделения ГБУЗ МО "НИКИ детства МЗМО" Юлия Котова.