В среду в Казахстане случатся грозы, пыльные бури и жара

В Казгидромете рассказали, какая погода ждет жителей Казахстана в среду 21 июля.

Штормовые предупреждения объявлены во многих регионах - в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, а также на юге Восточно-Казахстанской области действует чрезвычайная пожарная опасность.

Грозы и пыльные бури с сильным ветром прогнозируются в Жамбылской области в горных и предгорных районах, в Мангистауской и Актюбинской областях. Также гроза прогнозируется в горах Туркестанской области, местами пыльная буря.

В Кызылординской области ожидается северный ветер до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами вероятны грозы, плюс 41.

В Восточно-Казахстанской области местами случатся гроза, шквал, град.

В Костанайской области днем на юге воздух прогреется до 36 градусов.

В Павлодарской осадки вероятны ночью, в Актюбинской области - днем.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

В среду в Атырауской, Западно-Казахстанской, днем в Алматинской области случатся грозы

Среда в Нур-Султане будет жаркой, до плюс 29 днем , ночью 14-16 градусов. В Алматы ночью плюс 20-22, днем около 32-34 градусов. В Шымкенте в среду днем будет плюс 35-37.