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Пашинян назначил нового руководителя Минобороны Армении

Пашинян назначил нового руководителя Минобороны Армении

Президент Армении Армен Саркисян издал указ об отставке первого замначальника Генерального штаба ВС РА Аршака Карапетяна.

Еще одним указом он снял с поста и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна. Оба документа опубликованы на сайте президента.

Чуть позже и.о. премьер-министра Никол Пашинян принял решение о назначении Карапетяна первым замминистра обороны - то есть, в отсутствие главы ведомства он станет его фактическим руководителем, передает Sputnik Армения.

Напомним, Карапетян занял пост первого заместителя главы Генштаба в апреле 2021 года, ранее он был советником премьера.

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Вестник Кавказа

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