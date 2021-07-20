Пашинян назначил нового руководителя Минобороны Армении

Президент Армении Армен Саркисян издал указ об отставке первого замначальника Генерального штаба ВС РА Аршака Карапетяна.

Еще одним указом он снял с поста и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна. Оба документа опубликованы на сайте президента.

Чуть позже и.о. премьер-министра Никол Пашинян принял решение о назначении Карапетяна первым замминистра обороны - то есть, в отсутствие главы ведомства он станет его фактическим руководителем, передает Sputnik Армения.

Напомним, Карапетян занял пост первого заместителя главы Генштаба в апреле 2021 года, ранее он был советником премьера.