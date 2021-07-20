Первая ракетка мира Новак Джокович напутствовал "Црвену Звезду" на игру с "Кайратом"

Сербский теннисист Новак Джокович пожелал удачи белградской "Црвене Звезде" в аэропорту, которая вылетает в Казахстан на матч Лиги чемпионов с "Кайратом". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице сербской команды в Instagram.

"Лучший теннисист мира Новак Джокович пожелал «Звезде» счастливой поездки в Казахстан на встрече со своим хорошим другом Деяном Станковичем", - сказано в тексте.

Напомним, матч "Кайрат" - "Црвена Звезда" пройдет на Центральном стадионе Алматы в среду, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит встречи в 17:00 (мск).

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, почему принял решение выступать на Олимпийских играх в Токио. "Все сводится к патриотизму и моим чувствам к Сербии. Я не в восторге от того, что играю без фанатов или от различных ограничений из-за коронавируса, действующих в Японии. Но представлять свою страну на Олимпийских играх необходимо", - объяснил теннисист.