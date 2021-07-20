Жителей Ташкента оставят без горячей воды на два дня

В конце текущей недели в ряде районов Ташкента не будет горячей воды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице telegram-канала "Тошиссиккувати".

Горячую воду отключат с девяти часов утра 23 июля до девяти часов вечера 24 июля. Отключения ждут дома, расположенные в контурах улиц:

- улицы Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргонайули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, массивы Куйлюк 1–7, Куйлюк – Обводная.

- улицы Янги Сергели йули, Мехригие, Сугдиена, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели 1–8А, Юлдош 1–18, Ц-1,2,3, Дустлик – 1,2.

- улицы Хусайн Бойкаро, массив "Водник", массив "Строитель".