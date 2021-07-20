В Грузии изменили сроки вакцинации для переболевших COVID-19 граждан

Переболевшие коронавирусом смогут вакцинироваться не через 120, а через 30 дней после инфицирования, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"Как вы знаете, после инфицирования до вакцинации должно пройти 120 дней. На неделе это изменится и срок сократится до 30 дней. Поэтому все смогут сделать прививку быстрее. Вероятно, распоряжение будет подписано на этой неделе", - приводит слова Гамкрелидзе "Спутник-Грузия".

Он также добавил, что из-за быстрого роста новых случаев заражения COVID-19 будут введены новые ограничения. По его словам, ношение масок в открытых пространствах и в местах скопления людей станет обязательным.

Гамкрелидзе также подчеркнул, что граждане плохо следуют рекомендациям.