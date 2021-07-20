В Ессентуках обновят каскад фонтанов Курортного бульвара

На ессентукском Курортном бульваре вышел из строя каскад фонтанов на Партерной группе из-за поломки двигателя, что, в свою очередь, произошло из-за загрязнения фонтанов бытовым мусором.

В настоящее время двигатели водных сооружений ремонтируются: специалисты меняют подшипники и чистят системы подачи воды.

В администрации города отметили, что другие фонтаны также постоянно проходят техническое обслуживание.