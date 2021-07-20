В чьих руках оказалась армянская дипломатия

Власти Армении наконец определились в вопросе назначения руководства МИДа. 15 июля на пост первого заместителя министра иностранных дел был назначен теперь уже экс-глава Совбеза Армении Армен Григорян, курировавший национальную безопасность республики с 2018 года. Возможно, именно он займет в дальнейшем пост главы внешнеполитического ведомства.

Было объявлено, что причиной смены Григоряном кресла стала острая не острая необходимость заполнить брешь в армянской внешней политике, которая обезглавлена с 27 мая, а тот факт, что Григорян последние три года занимал не "свою" должность. Правда, говорить о том, кто в Армении занимает или занимал "свою" должность, а кто нет, сложно, поскольку республикой управляет журналист. Ранее на протяжении многих лет страна находилась под управлением комсомольских активистов, ставших ядром карабахского сепаратизма. В первые годы после обретения независимости высокие должности в Армении и вовсе могли занимать люди, трудовой опыт которых был максимально далек от управленческой деятельности. К примеру, пост министра национальной безопасности Армении в 1994-1995 годах занимал ученый-физик Давид Шахназарян. Первый секретарь ЦК КП Армении Карен Демирчян незадолго до своей смерти говорил, что новые принципы назначения на должности в независимой Армении сводились исключительно к идеологической верности, которой обладал узкий круг лиц, приближенный к новой постсоветской власти.

Вот и сейчас назначенного на пост первого заместителя главы армянского МИДа едва ли можно назвать человеком внешней политики. Григорян не является кадровым офицером, поэтому его назначение на должность секретаря Совбеза, действительно, вызывает вопросы. Однако и дипломатом Григорян не является. Он окончил факультет международных отношений Ереванского государственного университета (ЕГУ) и магистратуру Американского университета в Армении.

К слову, экс-глава МИД Ара Айвазян не был подобно Эдварду Налбандяну или Зограбу Мнацаканяну выпускником престижного учебного заведения, которое готовит профессиональных дипломатов – МГИМО. Айвазян тоже был выпускником ЕГУ, где специализировался на востоковедение. Однако на момент назначения главой армянского МИДа за его спиной был опыт работы дипломатом - с 1994 года.

На этом фоне "дипломатические успехи" Григоряна, которые ограничиваются координационной работой среди армянской молодежи в ходе "бархатной революции", едва ли можно назвать практикой, которая поспособствовала бы формированию необходимых для дипломата компетенций. Армен Григорян – классический пиарщик из команды Никола Пашиняна. Его назначение вписывается в цели и задачи, которые будут поставлены перед армянскими МИДом. Это назначение призвано поддержать имидж переизбранной власти сразу на двух направлениях. Так, Пашиняна не ставит перед собой задачу развивать дипломатическую линию в отношении России, поскольку все необходимые каналы связи переориентированы по линиям ЕАЭС и ОДКБ. Трехсторонний перегонный процесс по карабахскому урегулированию неизвестно когда будет возобновлен; вопрос о деоккупации территорий больше не стоит, а тема признания сепаратистского режима в Карабахе и вовсе похоронена.

Пашиняну не нужная крепкая дипломатия, так как за армяно-российские коммуникации теперь отвечают военные. Именно поэтому необходимо было убрать с поста секретаря Совбеза человека, которому вряд ли будут доверять российские офицеры, учитывая биографию Григоряна. Своим решением Пашинян удалили ненадежного в глазах Москвы Григоряна, одновременно сделав реверанс в сторону Запада. Назначение Григоряна продиктовано внешнеполитическим ориентиром Пашиняна, которому хочется стать популярным политиком на Западе, особенно среди молодых членов зарубежной диаспоры. Именно здесь может пригодиться опыт относительно молодого Григоряна, предпочитающего английский язык русскому.

Отвечать за всю внешнюю политику новоиспеченному заместителю министра не придется, так определением ее вектора занимается сам и.о. премьер-министра. Что касается российского направления, то в этом случае Пашинян считает достаточным лично встречаться с влиятельными членами армянской диаспоры и никому не доверяет вести переговоры с бизнес партнерами карабахским сепаратистов.