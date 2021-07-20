Глава ГУМВД по Ставрополью освобожден от должности

Начальник ГУМВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин снят с занимаемой должности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что СКР возбудил уголовного дела в отношении главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, которого подозревают в получении взяток на 19 млн рублей.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУМВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина", - приводит слова Волк РИА Новости.

Отмечается, что решение принято по итогам спецоперации, проведенной в регионе.