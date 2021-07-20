ФБР рассказало о потенциальных угрозах на Олимпийских играх в Токио

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассказало о потенциальных угрозах, с которыми могут столкнуться участники летних Олимпийских игр в Токио.

В ведомстве отметили, что пока не располагают какой-либо информацией о конкретных киберугрозах этой Олимпиаде, однако призывают партнеров сохранять бдительность и поддерживать передовой опыт в том, что касается взаимодействия в сетевой и цифровой среде.

В ФБР также акцентировали внимание на том, что атаки, координируемые преступными группами или государствами и нацеленные на Олимпийские игры в Токио, могут включать в себя DDoS-атаки, распространение программ-вымогателей, недобросовестное применение социальной инженерии, фишинговые кампании и инсайдерские угрозы, передает Чемпионат.com со ссылкой на издание Bleeping Computer.

Напомним, Олимпиада-2020, отложенная на год из-за паднемии коронавируса COVID-19, должна открыться 23 июля 2021 года, Паралимпийские игры - 24 августа.