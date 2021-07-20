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Военно-патриотический лагерь для школьников появится в Северной Осетии

Военно-патриотический лагерь для школьников появится в Северной Осетии

Военно-патриотический лагерь "Авангард" будет создан в Северной Осетии по поручению врио главы республики Сергея Меняйло, проинформировали в пресс-службе главы и правительства региона.

"Планируется, что в лагерь будут направляться юнармейцы на профильные смены, где они будут изучать теорию и приобретать практические навыки", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время министерство строительства и архитектуры готовят техническое задание на проектирование "Авангарда", также подготавливается смета на строительство объекта.

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Вестник Кавказа

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