Адыгею предупредили о приближении пика третьей волны коронавируса

Согласно прогнозам эпидемиологов, пик третьей волны в Адыгее придется на середину августа, заявил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

По его словам, в настоящее время в республике наблюдается серьезный рост заболеваемости. "Но, по прогнозам эпидемиологов, введенные с 19 июля ограничения позволят нам стабилизировать ситуацию. Мы наращиваем темпы вакцинации, что также повлияет на эпидобстановку", - сказал он, отметив, что исходя из ситуации, "мы прогнозируем, что пика заболеваемости регион достигнет к середине августа".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал Адыгею в числе пяти регионов, где зарегистрированы наиболее высокие темпы прироста заболеваемости коронавирусом, напоминает РИА Новости.