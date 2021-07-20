Форвард "Ахмата" может перебраться в Казахстан

Нападающий грозненского "Ахмата" Идрис Умаев может перейти на правах аренды в карагандинский "Шахтер".

К бывшему игроку молодежной сборной России существует стабильный интерес клубов Европы, РПЛ и ФНЛ, однако "Ахмат" предпочитает отдать 22-летнего форварда в аренду, передает Meta-ratings.kz.

Напомним, последним клубом Умаева была "Чайка", за которую он сыграл 13 матчей, забив в них 5 голов и отдав одну результативную передачу.