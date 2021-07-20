Главный эпидемиолог Грузии рассказал об ухудшении ситуации с COVID-19

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что все эпидемиологические показатели в стране ухудшились.

"Эти вопросы сегодня обсуждались на Координационном совете. Сейчас мы примерно на том уровне, на котором мы были на пике третьей волны 17 мая. Сегодняшняя ситуация аналогична той, что была у нас в конце октября - начале ноября. Это вызывает тревогу", - подчеркнул он.

По его словам, это повлечет за собой ужесточение контроля за исполнением регуляций. "На совете обсуждалось ужесточение ряда правил. Прежде всего, с точки зрения ношения маски. Население слишком расслабилось. Маски не носят даже в помещении. Поэтому в отношении масок на открытом пространстве произойдут определенные изменения", - цитирует Гамкрелидзе "Грузия Online".

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 390 945 человек. Справились с болезнью 367 130 жителей страны, умерли 5592.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 190 млн, из них более 4 млн человек скончались.