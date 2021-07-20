Нева прогрелась до рекордных +25

Из-за аномальной жары в Петербурге температура в Неве поднялась до рекордных отметок и составила +25 градусов, сообщил начальник городского Гидрометцентра Александра Колесова.

По его словам, такого не было за всю историю метеонаблюдений. "Рекорды прогрева воды в Финском заливе не были перекрыты, здесь максимальные значения были зафиксированы в +31°C, в этом году такие значения не достигались", - приводит слова Колесова РИА Новости.

Также он отметил, что первые два месяца лета в городе создали несколько уникальных ситуаций. Речь идет о температурном рекорде в +35,9°C, также в июле больше 10 дней погода стабильно превышала среднесуточные значения климатической нормы на 7-10°C. Кроме того, 23 дня в Петербурге не было дождей.