В Грузии спрогнозировали ухудшение погоды

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Грузии прогнозируется похолодание, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Так, со второй половины дня 21 июля до 24 июля ожидаются временами дожди с грозой, в некоторых местах сильный западный ветер, возможен град. На море – шторм 3-4 балла.

Кроме того, вследствие обильных осадков из берегов могут выйти маленькие реки, в горных регионах – сойти оползни, передает Sputnik Грузия.