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В Грузии спрогнозировали ухудшение погоды

В Грузии спрогнозировали ухудшение погоды

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Грузии прогнозируется похолодание, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Так, со второй половины дня 21 июля до 24 июля  ожидаются временами дожди с грозой, в некоторых местах сильный западный ветер, возможен град. На море – шторм 3-4 балла.

Кроме того, вследствие обильных осадков из берегов могут выйти маленькие реки, в горных регионах – сойти оползни,  передает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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