Министр обороны Армении подал в отставку

Вагаршак Арутюнян подал в отставку с поста министра обороны Армении.

Отмечается, что Арутюнян уже провел прощальную встречу в ведомстве.

Ранее в СМИ ходили слухи о скорой отставке Арутюняна.

В 1999-2000 годах Арутюнян уже был министром обороны. Затем занялся политической деятельностью. В 2002 году был разжалован вторым президентом Армении, одним из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Робертом Кочаряном, лишился звания генерал-лейтенанта. В 2019 году Арутюняна восстановили в звании. В августе прошлого года стал главным советником премьер-министра Никола Пашиняна, а в конце ноября – министром обороны страны.