"Ковидные" надбавки врачам отменят в Казахстане

Замглавы правительства Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что с 1 октября перестанут выплачивать "ковидные" надбавки, сообщает телеканал "Хабар 24".

"Уже в августе-сентябре будет выплачиваться 50%. Взамен системе надбавок дальнейшее стимулирование медиков с 1 октября текущего года будет осуществляться согласно правилам поддержки и мотивации медработников, которые будут действовать вне зависимости от эпидситуации", – сказал зампремьер-министра.

Тугжанов отметил, что врачи получают финансовую поддержку с марта прошлого года. По его словам, уже выплачено около 229 млрд тенге.

Заместитель премьер-министра добавил, что в республике увеличат зарплату врачам по приоритетным специальностям и медперсоналу по девяти категориям.