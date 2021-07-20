Грузинских педагогов призвали к вакцинации

В Грузии учебный процесс начнется после того, как работники школ пройдут вакцинацию, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.

Она отметила, что именно вакцинация в настоящее время является выходом из ситуации.

"В условиях, когда у нас 1,5 миллиона доз вакцины и еще миллион доз ожидается, у нас одна главная рекомендация – июль и август школьные коллективы должны использовать, чтобы школы встретили новый учебный год в безопасной среде. Сегодня ограничения в отношении школ и дистанционная форма обучения не являются выходом. Решение в вакцинации", – приводит слова Габуния "Спутник-Грузия".

По словам замминистра, в стране фиксируется 18 тыс активных случаев COVID-19 и мобилизовано до шести тыс коек. Этого достаточно, исходя из сегодняшней обстановки.