Армения выбирает: или мир с Азербайджаном, или ничто

В истории с решением Евросоюза выделить Армении 2,6 млрд евро на экономические нужды (о разборе причин и следствий которого "Вестник Кавказа" писал накануне) с уверениями главы Евросовета Шарля Мишеля, что ЕС хочет содействовать экономическому развитию армянского государства, есть один очень важный момент, о котором во время визита Мишеля в Ереван не было сказано ни слова: режим Никола Пашиняна не хочет заключать мирный договор с Азербайджаном и не торопится разблокировать коммуникации.

В таких условиях, когда Ереван предпочел сформировать новый блокадный статус-кво в регионе вместо того, чтобы открыть границы и полноценно интегрировать Армению в экономику Большого Кавказа, ни о каком экономическом развитии республики речи идти не может. Пашинян, по сути, хочет сохранить в стране прежнюю жизнь времен Карабахской войны, когда границы Азербайджана и Турции заперты, а контакты с Россией и той же Европой, обещающей Армении миллиарды, осуществляются только через Грузию.

К чему такая блокада привела Армению за три десятилетия нагорно-карабахского конфликта, всем известно. Однако если раньше это была мера давления Азербайджана и Турции на Ереван с целью добиться деоккупации азербайджанской земли (и эта мера сработала, радикально ослабив Армению, не позволив ей развиваться), то теперь уже сам Ереван заявляет о желании остаться за закрытыми дверями – конечно, обвиняя в этом своих соседей. Подобное мышление властей не даст республике развиваться, сколько бы денег ей ни подарили: не может расти экономика у маленькой страны, не имеющей нормальных выходов на мировые рынки. Ей только и останется, что торговать политическими товарами – лояльностью, союзничеством и риском ухода к противникам.

Понимают ли в Армении, что без мирного договора с Азербайджаном и открытия транспортных коммуникаций у страны нет достойного, независимого будущего? Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, современные армянские элиты не могут пойти на разблокирование республики, потому что блокада – это действительно одна из основ их идеологии.

"Население Армении вполне понимает выгоды от открытия границ, но элитам Армении оно невыгодно. Армянские элиты не хотят интеграции в экономику региона. Ведь если такая интеграция произойдет, сразу станет понятна бедность Армении, станут видны упадок уровня жизни в ней по сравнению с Азербайджаном и Турцией и другие социально-экономические проблемы. Для элит Армении гораздо лучше насаждать психологию осажденной крепости и заставлять людей думать о войне-реванше, чем открывать границы и жить в мире с соседями", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что жизнь Армении после войны будет в любом случае непростой, ведь за годы блокады она упустила множество возможностей экономического сотрудничества с соседями. "Я бы в целом усомнился в том, можно ли добиться сейчас стремительного развития экономики Армении, даже если границы будут открыты. Полезных ископаемых, которые могли бы дать природный ресурс быстрого роста ВВП, в республике практически нет. С точки зрения международных торговых коммуникаций Армения оказалась в стороне от основных маршрутов, в сочетании с отсутствием выхода к морю это лишает ее инвестиций в транспортную инфраструктуру", - обратил внимание Алексей Фененко.

"Поэтому понятно, что Евросоюз дает эти 2,6 млрд евро без расчета на то, что Армения сможет с их помощью восстановить и наладить экономику. Я вижу в данном шаге политику Франции, традиционно поддерживающей на Южном Кавказе именно Армению. Миллиарды станут, скорее всего, некой скрытой платой за будущую антироссийскую политику правительства Пашиняна, его максимальный отход от России и создание трудностей ЕАЭС. Есть и другой вариант – что это финансирование идеи реванша в войне с Азербайджаном", - заключил политолог.

Эксперт Российского совета по международным делам, журналист ИД "Коммерсантъ", политолог Алексей Наумов ожидает, что 2,6 млрд евро, напротив, помогут Армении более уверенно выйти на мирный договор с Азербайджаном. "Конечно, нельзя добиться экономического развития Армении без установления отношений с Азербайджаном и открытия коммуникаций. Полагаю, выделение денег Евросоюзом во многом для того и делается. Реваншистские силы в Армении никуда не делись, при этом парламентские выборы прошли более-менее спокойно, массовых беспорядков не произошло, так что финансовую помощь ЕС можно рассматривать как своего рода вознаграждение за нормально проведенные выборы. Как известно, единственное лекарство от реванша, от злобы и насилия – это деньги", - сказал он.

"Я считаю, что эти деньги позволят Николу Пашиняну умиротворить реваншистов внутри страны, не дать им затеять новую войну и выполнить те обязательства, которые Армения взяла на себя по трехсторонним Заявлениям от 9 ноября и 11 января. Они являются стимулом к умиротворению Еревана. Война для Армении – это снова разруха и нищета, из которых страна еще не выбралась. Будем надеяться, что помощь Евросоюза позволит Николу Пашиняну, с внутриполитической точки зрения, выйти на восстановление нормальных отношений с Азербайджаном, пусть не моментальное, но по крайней мере постепенное", - сообщил Алексей Наумов.

"Внутри Армении идет мощная внутриполитическая игра. Никол Пашинян не может сразу согласиться на полное восстановление отношений с Азербайджаном, тогда его просто сметут с поста премьера. Как мне представляется, он не идет на все уступки сразу, но готовит армянское общество к ним. А то, что Пашинян иногда позволяет себе высказывания, которые мы не можем назвать дружественными или адекватными, стоит расценивать как ту самую внутриполитическую игру. Посмотрим, удастся ли ему, умаслив своих избирателей европейскими деньгами, пойти на во многом болезненные для них уступки и политическое примирение, которое необходимо и Армении, и всему региону", - резюмировал эксперт РСМД.

Чей прогноз окажется ближе к жизни – пессимистический Алексея Фененко или оптимистический Алексея Наумова – покажет время. Пока что Армения тратит это время впустую на конфронтационные заявления и тормозит процессы послевоенного урегулирования вместо того, чтобы работать над мирным договором с Азербайджаном.