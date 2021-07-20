Младенец скончался от коронавируса в Тбилиси

В Тбилисской клинике имени Цицишвили скончался еще один новорожденный, у которого ранее был диагностирован коронавирус нового типа (индийский штамм).

"Подтверждаем информацию. К сожалению, двухмесячный ребенок не справился с вирусом, его состояние было крайне тяжелым",- сказали в медучреждении.

По словам директора клиники Давида Рехвиашвили, ребенок доставлен в больницу 1 июля с тяжелой дыхательной недостаточностью, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости.

Отмечается, что это второй случай летального исхода у новорожденного с коронавирусом в стране. Первый произошел 16 июля.