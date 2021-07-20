Украина обсуждает с Грузией и Молдовой, как противодействовать России в Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обсуждает с Грузией и Молдовой инициативы про противодействию России в Черном море.

По его словам, вопрос о том, как "выровнять ситуацию с безопасностью в Черном море", был очень предметно обсужден в ходе поездки президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.

Министр подчеркнул, что у Киева есть соответствующие предложения. "И мы их сейчас обсуждаем как с грузинами, молдаванами, так и с причерноморскими государствами - членами НАТО, которые являются дружественными нам, - Румыния, Болгария и Турция", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что если страны Черного моря и члены НАТО, плюс Украина, Грузия, Молдова не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне, передает ТАСС.

Напомним, 19 июля в Батуми открылась конференция "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона", в которой принимают участие президенты Грузии, Украины и Молдовы, а также глава Евросовета Шарль Мишель. В рамках мероприятия состоялось заседание лидеров стран в формате "Ассоциированного трио", завершившееся подписанием совместной декларации о стремлении трех стран в Европейский союз.