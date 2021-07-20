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Родители школьников будут следить за качеством бесплатных обедов

Родители школьников будут следить за качеством бесплатных обедов

Родители школьников будут контролировать качество бесплатного горячего питания, которым обеспечат учеников начальных классов в Ставропольском краю.

Эта тема стала предметом обсуждения губернатора Владимира Владимирова и министра образования края Евгения Козюры. "Каждый школьник должен получать качественное питание. Внимательно следите за этим, привлекайте к этой работе родительскую общественность", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, о прошедших проверках качества питания детей в пришкольных лагерях Предгорного округа.

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Вестник Кавказа

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