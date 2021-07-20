Китай разрешил семьям иметь трех детей

Власти Китая отменят любые ограничения на рождение третьего ребенка, говорится в заявлении Госсовета КНР.

В мае текущего года было распространено заявление, в котором говорилось о возможном ослаблении политики контроля за рождаемостью.

"Отменить все ограничительные меры. Отменить выплаты средства на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", - сказано в заявлении.

Стоит отметить, что для реализации и внедрения политики "трех детей" в соответствии с законом, в "Закон КНР о народонаселении и плановой рождаемости" будут внесены поправки, направленные на поощрение браков и родов в подходящем возрасте.