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Россия нарастила поставки нефти в Китай на 22,24%

Россия нарастила поставки нефти в Китай на 22,24%

В прошлом месяце Россия нарастила поставки нефти в Китай до 6,65 млн т с 5,44 млн т в мае (+22,24%), сообщает Главное таможенное управления КНР.

Уточняется, что российская сторона сохранила вторую строчку по объемам экспортируемой в Китай нефти, уступив Саудовской Аравии – Эр-Рияд в июне сохранил экспорт на уровне 7,2 млн т нефти, как и месяцем ранее, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что накануне стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent с поставкой на Лондонской бирже ICE ускорила снижение, пробив психологический порог в $70 за баррель.

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