В МИД России сообщили о готовности "Талибана" к политическому компромиссу

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что руководство движения "Талибан" (запрещено в России) готово к политическому компромиссу.

"За двадцать с лишним лет основная часть руководства она, конечно, наелась войны вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика, и внутренние", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе "Валдай".

По словам Кабулова, о готовности талибов к политическому компромиссу свидетельствуют не только слова, но и их намерения, которые выражаются в разных формах. "Но, понятно, с их точки зрения, политический компромисс должен быть достойно преподнесен им", - цитирует его ТАСС.

Помимо этого, спецпредставитель российского президента обратил внимание на то, что силовой захват Афганистана талибами реален в случае отсутствия прогресса на межафганских переговорах.