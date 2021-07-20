В мангистауской колонии выросло число жертв обрушения

Три человека погибли и восемь пострадали в результате обрушения здания общежитии мангистауской колонии. Ранее сообщалось, о гибели двоих человек

Пострадавшие были доставлены в больницу, четверо заключенных вернулись на место отбывания наказания, так как не нуждались в госпитализации.

"Пострадавшим осужденным предоставлена возможность поговорить с родными посредством видеосвязи", - предает Sputnik Казахстан.

Представители комитета УИС выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим осужденным и семьям погибших оказывают всю необходимую помощь.

По факту ведется досудебная проверка, ситуация находится на особом контроле руководства МВД.