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В мангистауской колонии выросло число жертв обрушения

В мангистауской колонии выросло число жертв обрушения

Три человека погибли и восемь пострадали в результате обрушения здания общежитии мангистауской колонии. Ранее сообщалось, о гибели двоих человек

Пострадавшие были доставлены в больницу, четверо заключенных вернулись на место отбывания наказания, так как не нуждались в госпитализации.

"Пострадавшим осужденным предоставлена возможность поговорить с родными посредством видеосвязи", - предает Sputnik Казахстан.

Представители комитета УИС выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим осужденным и семьям погибших оказывают всю необходимую помощь.

По  факту ведется досудебная проверка, ситуация находится на особом контроле руководства МВД.

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Вестник Кавказа

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