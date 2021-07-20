Россия и Казахстан продолжат сотрудничество в авиастроении

Президент РФ Владимир Путин на 15-м авиасалоне МАКС в Жуковском заявил, что Россия готова увеличить взаимодействие с Казахстаном и странами ЕАЭС в области авиастроения.

"Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник - Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение", - цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, что Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля.