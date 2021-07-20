Россия обсудила с сопредседателями Минской группы ОБСЕ ситуацию в Нагорном Карабахе

Во вторник, 20 июля, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования с учетом договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказано в заявлении.