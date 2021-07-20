Путин рассказал о потенциале российской авиации

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии 15-го международного авиационно-космического салона МАКС-2021, заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику.

"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", - приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что самолетом МС-21 последуют региональный Ил-114300, легкий многоцелевой самолет "Байкал" и новые вертолеты, которых давно ждут.

"Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", - добавил Путин.