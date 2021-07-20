В Турции погибла россиянка

Туристка из России стала жертвой аварии, произошедшей на пешеходном переходе в районе курортного поселка Махмутлар недалеко от Алании.

Согласно предварительным данным, женщину сбил мотоциклист, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу, от удара она упала на проезжую часть, после чего еще несколько метров вперед ее протащил за собой мотоцикл.

Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. Водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу. После прохождения лечения он будет направлен в полицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Турпром".