В Бундестаге оценили, каким может быть компромисс с США по "Северному потоку-2"

Член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") заявил, что компромисс с США по "Северному потоку-2" может включать тему закупки американского сжиженного газа (СПГ).

"Они могут предусматривать, например, закупку Германией американского СПГ в определенном объеме, с другой стороны, при нашем дефиците энергетической корзины, он тоже нам нужен, хотя это и дороговато по сравнению с российским трубопроводным", - сказал Гердт.

Он также предположил, что предметом торга будут и интересы Украины. "Рад, что переговоры идут и что компромисс будет достигнут. И санкции будут сняты - это хороший поворот событий, не лучший, но политика - это искусство возможного", - приводит слова парламентария РИА Новости.

Помимо этого, депутат выразил мнение, что интересы Германии в энергообеспечении в итоге "стали разменной монетой между США и Россией".

Ранее СМИ сообщили о том, что договоренности между США и Германией о "Северном потоке-2" достигнуты, об их содержании станет известно в ближайшие дни.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 98%.