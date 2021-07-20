В Кабардино-Балкарии введена обязательная вакцинация для журналистов

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Кабардино-Балкарии Жирослана Пагова, сотрудники средств массовой информации региона обязаны сделать прививку от коронавируса. Документ об этом опубликован во вторник на сайте ведомства.

"Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в средствах массовой информации, в том числе телевидении, радио, электронных СМИ", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в КБР было зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом.