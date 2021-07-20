В Москве от коронавируса привились более 4 млн человек

Число привившихся от коронавирусной инфекции в Москве превысило 4 млн человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, уточнив, что оба компонента вакцины в столице получили 2,2 млн человек.

"Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 млн человек", - информирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в российской столице было выявлено 3 188 новых случаев COVID-19, и это минимальное значение с 7 июня.