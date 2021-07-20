Дживана Гаспаряна похоронят 24 июля

Прощание с мастером игры на дудуке Дживаном Гаспаряном состоится 24 июля в концертном зале имени Арама Хачатуряна в Ереване. Об этом сообщает правительственная комиссия по организации и проведению похорон музыканта.

"Прощание с народным артистом Армянской ССР, мастером игры на дудуке Дживаном Гаспаряном состоится 24 июля в концертном зале им. "Арама Хачатуряна" с 11:00 до 14:00 (с 10:00 до 13:00 по московскому времени)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что похоронят музыканта в пантеоне имени Комитаса.

Напомним, что Дживан Гаспарян ушел из жизни 6 июля в возрасте 92-х лет. Последние годы жизни музыкант проживал в Лос-Анджелесе.