Россия готовит Узбекистан и Таджикистан к войне с Афганистаном?

Обстановка в Афганистане продолжает накаляться. Боевые действия между "Талибаном" (запрещенная в России организация) и правительственными силами не останавливаются, несмотря на празднование Курбан-байрама. Утром 20 июля TOLO News сообщило, что возле президентского дворца в Кабуле во время молитвы по случаю мусульманского праздника упали три ракеты. На церемонии присутствовал и президент Афганистана Ашраф Гани.

С момента начала вывода войск США из Афганистана 1 мая, который завершен на 95%, талибы перешли в стремительное наступление. Они взяли под свой контроль, по разным данным, от 50 до 75% территории страны. Это, в основном, сельские районы, но теперь "Талибан" нацелился на штурм крупных городов, как Кандагар, Герат, Газни и даже Кабул.

Происходящее на южных рубежах ОДКБ беспокоит как республики Средней Азии, так и Россию. Официальная Москва устами работников МИД повторяет, что "Талибан", хоть и запрещен, но не несет угрозу для РФ. Представители радикального движения не так давно приезжали с визитом в российскую столицу. Тем не менее, силовые структуры активизируют контакты со своими партнерами из Средней Азии. Так 22 июня в Душанбе секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с коллегами из ШОС и обсудил с ними региональную безопасность.

С середины июля российские военные проводят маневры в Таджикистане. Совсем скоро, 5-10 августа, пройдут совместные военные учения с участием ВС России, Таджикистана и Узбекистана. Сегодня танкисты 201-й военной базы в Таджикистане совершили 200-километровый марш-бросок с полигона "Ляура" на полигон "Харб-Майдон" на афганской границе. Экипажи танков Т-72 отработали отражение нападения диверсионных групп и авиаударов условного противника.

"В настоящее время в районе сосредоточения войск военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военная активность России в республиках Средней Азии связана с намерением предотвратить расползание конфликта в Афганистане и распространение экстремистской идеологии на страны СНГ, считает редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

"Угроза для Таджикистана и любой постсоветской страны воспринимается как угроза для России. Так как это южная зона интересов РФ, мы категорически не заинтересованы в том, чтобы экспорт экстремизма распространялся из Афганистана на постсоветское пространство. Данные учения носят превентивный характер, отрабатывают совместные планы российской военной базы в Таджикистане с таджикскими ВС по отражению возможного нападения на эту страну", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

В то же время учения – "месседж" сторонам конфликта в Афганистане о том, что в случае переноса боевой активности на постсоветское пространство Россия оставляет за собой право в рамках ОДКБ совместными усилиями парировать эти угрозы, отметил Коротченко.

Напомним, 10 июля представители "Талибан" побывали в Москве и встречались со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. На пресс-конференции талибы заявили, что не собираются нарушать границ Средней Азии. Военный эксперт обратил внимание, что политические заявления талибов в Москве могут быть нарушены боевиками на земле.

"Политические заявления, которые делает "Талибан" – это одно, а боевые действия и реальная власть совершенно у других людей, которые воюют в Афганистане. Поэтому те, в чьих руках конкретная власть, на переговоры не приезжают. Следовательно, заявления политического крыла талибов – не более чем заявления. "Талибан" хочет дестабилизации Афганистана, свержения законной власти. Конечно, это внутренние дела Афганистана. Россия туда вмешиваться не будет. Но мы готовы защитить свои рубежи. Поэтому дестабилизация, возникшая после ухода американцев, рассматривается как реальная угроза для интересов России", - говорит Коротченко.

Эксперт предупреждает, что среднеазиатские режимы не очень устойчивые. Из-за не самого благоприятного экономического положения там есть риск экспорта экстремизма из Афганистана: "В Узбекистане, Таджикистане и Киргизии внутриполитическая ситуация достаточно неустойчивая. Огромное количество молодых людей, у которых нет возможности самореализации, жаждет социальной несправедливости. Любая идея, брошенная извне, способна увлечь часть жителей. Распространение экстремизма может привести просто к катастрофическим последствиям. Обрушение системы власти, захват власти радикалами, продвижение всего этого через Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Казахстан ставит под угрозу южные рубежи России. Поэтому нижний контур обороны стран-членов ОДКБ – это фактически защита национальных границ и интересов России".

Дополнительные издержки создает также риск вытеснения талибами членов запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в сторону Средней Азии. Поэтому, по мнению Коротченко, Россия и ее партнеры по ОДКБ должны закрыть границы с Афганистаном и не пускать экстремистов на постсоветское пространство.

Эксперт РСМД Кирилл Семенов считает военную активность обычной практикой для стран, у чьих границ идут активные боевые действия.

"Если вспомнить события осенью в Карабахе, то там Иран начал разворачивать у границы свою военную группировку. Это обычная практика, когда у границ идут боевые действия, отвечать на них наращиванием военного потенциала, чтобы они не могли выплеснуться на твою территорию. Тем более актуально это для Афганистана, где в стране царит хаос и действуют никому не подконтрольные группировки и банды тех же террористов ИГИЛ", - подчеркнул Семенов.

Пока что о проникновении радикализма из Афганистана в Среднюю Азию СМИ не сообщают. Однако данная тема активно обсуждается во всех приграничных республиках. Гражданская война в Афганистане уже затронула две из пяти стран Средней Азии. В июле зарегистрированы сотни случаев бегства афганских военнослужащих в Таджикистан и Узбекистан, спасавшихся от нападения талибов.