Малоимущим из Чечни раздали 15 млн рублей в честь Курбан-байрам

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова раздал малоимущим семьям в Чечне 15 млн рублей и более 22 тыс баранов в честь праздника "Курбан-байрам". Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

"В этот священный для мусульманской уммы день Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова провел крупную благотворительную акцию. Малоимущим роздано 15 млн рублей. Также в преддверии дня Арафа и празднования Курбан-байрама фондом роздано для проведения обряда жертвоприношения более 22 тыс. голов мелкого рогатого скота", - написал он.

Благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова регулярно оказывает материальную помощь нуждающимся жителям регионов России и зарубежных стран. Во время месяца Рамадан продовольственную помощь от фонда получили около 570 тыс семей, а денежную - более 25 тыс.