На Ставрополье задержали руководство краевого ГИБДД
Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД России ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии сегодня задержало по делу об организации преступного сообщества начальника управления ГИБДД Ставропольского края и ряд его подчиненных, - сообщил депутат Александр Хинштейн.
"Спецоперация прошла с утра: задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников", - написал парламентарий в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".
"По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов до торговли песком", - написал Хинштейн, опубликовав фотографии дома Сафонова в Ставрополе.
Задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п, - добавил депутат.
Официальный комментарий правоохранительных органов по данному вопросу пока отсутствует.
Вестник Кавказа
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